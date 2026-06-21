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Tekirdağ'da su ürünleri denetimleri sürüyor

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Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik denetimler sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığıyla etkin mücadele amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından av araçlarına yönelik denetimler eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Denetimlerle yasa dışı avcılığın önlenmesi ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ömür Çolak
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