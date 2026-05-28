Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara yol açtı, bazı yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde etkili olan kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam etti.

İlçeye bağlı İnecik Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Oğuzlu Mahallesi'nde de dolu nedeniyle ekili tarım alanları zarar gördü.

İnecik Mahallesi ile Araphacı Mahallesi arasındaki yolda sel suları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli dolu nedeniyle tarlalarda hasar tespit çalışması yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
