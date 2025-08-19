Tekirdağ'da Poyrazın Etkisi Geçti, Deniz Ulaşımı Normale Döndü
Tekirdağ'da 6 gündür süren poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Rüzgarın azalmasıyla sahilde demirleyen 10 şilep ve tanker yollarına devam ederken, balıkçılar da avlanmak için denize açıldı.
Tekirdağ'da 6 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.
Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıktı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel