Tekirdağ'da Kuvvetli Poyraz Hayatı Olumsuz Etkiledi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gündür etkili olan kuvvetli poyraz, denizin taşmasına ve sahil kesimindeki yürüyüş yolunun su altında kalmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle bazı işletmeler de zarar gördü.
Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan kuvvetli poyraz hayatı olumsuz etkiledi.
Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla sahil kesimindeki yürüyüş yolu su altında kaldı.
Fırtına nedeniyle bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri de devrildi.
Bölgede poyrazın bu gece ve yarın da etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel