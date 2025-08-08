Tekirdağ'da Kuraklık Bıyıkali Göleti'ni Tehdit Ediyor

Tekirdağ'da Kuraklık Bıyıkali Göleti'ni Tehdit Ediyor
Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde su seviyesi %5'e gerileyerek balıkların yaşam mücadelesi vermesine neden oldu. Kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle baraj ve göletlerde su çekilmesi sürüyor. Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette çatlaklar oluştu ve çok sayıda kuşun balıkları avladığı gözlemlendi.

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor.

Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

Bıyıkali Göleti'nde yüzde 5'e gerileyen su seviyesi nedeniyle balıklar yaşam mücadelesi veriyor.

Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.

Çok sayıda kuşun da göldeki balıkları kolayca avladığı gözlendi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
