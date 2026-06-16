Haberler

Tekirdağ'da sardalya tezgahları süslüyor

Tekirdağ'da sardalya tezgahları süslüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Av sezonunun büyük tekneler için sona ermesinin ardından Tekirdağ'da küçük tekneli balıkçılar, Marmara Denizi'nden avladıkları sardalya ve diğer balıkları tezgahlarda tüketiciye sunuyor.

Tekirdağ'da küçük tekneli balıkçıların avladığı sardalya tezgahlarda satışa sunuluyor.

Av sezonunun 15 Nisan'da büyük tekneler için sona ermesinin ardından kentteki tüketicinin taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor.

Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına takılan sardalya tezgahları süslüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, küçük tekneli balıkçıların halkın taze balık ihtiyacını karşılamaya devam ettiğini söyledi.

Balıkçıların limana boş dönmediğini belirten Pehlivanoğlu, ağlara çoğunlukla istavrit, barbun ve sardalyanın takıldığını dile getirdi.

Balıkçı Hasan Erol da balığın yaz aylarında diğer zamanlara kıyasla az olduğunu ifade etti.

Erol, "12 metrenin altındaki teknelerle avcılık devam ediyor. Her gün tezgahlarda taze balık var. İstavrit, barbun, çupra, levrek ve çinekop oluyor. Sardalya da çıkıyor. Sardalya biraz daha yağlanmasıyla daha da lezzetti olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...

Annesi Ece'nin kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya bu Türk taraftarı konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı

Dünya onu konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı
Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli sessizliğini bozdu

AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar

AK Parti'nin kapısından dönen başkanı çıldırttılar
Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi

Turizm tesislerinde yeni dönem! Artık zorunlu hale geldi