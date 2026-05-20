Haberler

Tekirdağ'da küçük teknelerle avlanan istavrit tezgahların gözdesi

Tekirdağ'da küçük teknelerle avlanan istavrit tezgahların gözdesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da küçük teknelerle denize açılan balıkçılar, avladıkları istavrit, sardalya ve barbunla tezgahları süslüyor. Av yasağı büyük tekneleri kapsarken, 12 metrenin altındaki tekneler avcılığa devam ediyor.

Tekirdağ'da küçük tekneyle denize açılan balıkçıların avladığı istavrit tezgahları süslüyor.

Marmara Denizi'ne açılan balıkçılarının ağlarına takılan istavrit, sardalya ve barbun kentte satışa sunuluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, küçük teknelerin avlanmaya devam ettiğini söyledi.

Balıkçıların denizden daha çok istavritle döndüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, "Küçük tekneli balıkçıların mesaisi devam ediyor. Bu sıralar ağlara daha çok istavrit, onun yanında sardalya ve barbun takılıyor. Balıkçılar denizden az çok nasiplerini alıyorlar." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da her gün taze balık satışı yaptıklarını dile getirdi.

Av yasağının sadece büyük tekneleri kapsadığını, 12 metrenin altındaki teknelerle avcılığın devam ettiğini belirten Erol, "Vatandaşların tercihi daha çok istavrit oluyor. Onun yanında sardalya da güzel ve tercih edilen bir balık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkesindeki erkek kıtlığını anlattı: Kızlar resmen üzerinize atlıyor

Ülkesindeki erkek kıtlığını böyle anlattı! Tartışma yaratan ifadeler
İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor

Sektörü sarsan karar! Otomotiv devi Türkiye'den resmen çekiliyor
Ve 'samuraylar' göreve başladı

Ve "samuraylar" göreve başladı! Tam 5 bin kişilik ordu
Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi

Sınırda dron alarmı! Devletin zirvesi sığınaklara indi
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu