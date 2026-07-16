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Tekirdağ'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek

Tekirdağ'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek
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Tekirdağ açıklarında 27 bin 500 ton çeltik yüklü olarak karaya oturan REGALO isimli gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından yüzdürülemedi. Operasyon, yarın daha güçlü römorkörlerle devam edecek.

Tekirdağ açıklarında karaya oturan çeltik yüklü gemiyi kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek.

Mevzuat gereği söz konusu yük gemisinin bağlı bulunduğu şirkete, bulunduğu yerden kurtarılması için tanınan 72 saatlik sürenin dolmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü koordinesinde kurtarma çalışması başlatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10" römorkörüyle gemiyi yüzdürme çalışması gerçekleştirildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından operasyon gün sonu itibarıyla sonlandırıldı.

Kurtarma çalışmalarına, İstanbul'dan bölgeye sevk edilecek daha yüksek çekme gücüne sahip römorkörlerin desteğiyle yarın devam edileceği öğrenildi.

27 bin 500 ton çeltik yüklü 169 metre uzunluğunda 27 metre genişliğindeki Sao Tome ve Principe bandralı "REGALO" isimli yük gemisi, 3 gün önce Ceyport Limanı önlerinde karaya oturmuş, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilmiş ve gemide incelemeler yapılmıştı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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