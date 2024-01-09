Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor
Tekirdağ kent merkezi ve bazı ilçelerde kar yağışı devam ediyor. Şarköy, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de zaman zaman kar yağışı artıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu Tekirdağ'da, kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yolların kapanmaması için ekipler çalışma yapıyor.
Tekirdağ'da kent merkezi ve bazı ilçelerde kar etkili oluyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.
Şarköy ilçesinde de yüksek kesimlerde kar etkili olurken, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de zaman zaman artıyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Tekirdağ'da, karın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Tekirdağ çevre yolu, Hayrabolu, Muratlı ve Malkara ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yollarında ekipler yolların kapanmaması için çalışma yapıyor.