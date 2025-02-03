Tekirdağ'da İlaç Fabrikasında Patlama: 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Kapaklı ilçesindeki ilaç fabrikasında meydana gelen küçük çaplı patlamada sesten etkilenen 3 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada sesten etkilenen 3 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında küçük çaplı patlama oldu.
Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında sesten etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel