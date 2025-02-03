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Tekirdağ'da İlaç Fabrikasında Patlama: 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da İlaç Fabrikasında Patlama: 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Kapaklı ilçesindeki ilaç fabrikasında meydana gelen küçük çaplı patlamada sesten etkilenen 3 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada sesten etkilenen 3 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında küçük çaplı patlama oldu.

Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında sesten etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel
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