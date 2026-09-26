Tekirdağ'da hibe hakkı kazanan yatırımcılara bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Tekirdağ'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, hibe almaya hak kazanan faydalanıcılara proje uygulama süreçleri, iş ve işlemlerin yürütülmesi ile yatırım aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve yükümlülükler anlatıldı.

İl Proje Yürütme Birimi teknik personellerince yapılan sunumlarda, projelerin ilgili mevzuata uygun ve sorunsuz şekilde tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar detaylarıyla ele alındı.

Toplantı, yatırımcıların uygulamaya dönük sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin yatırım kapasitelerinin artırılması amacıyla yürütülen program kapsamındaki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA