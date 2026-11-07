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Tekirdağ'da Cuma Buluşmaları kapsamında 11 ilçede üreticiler bilgilendirildi

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Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde düzenlediği Cuma Buluşmaları kapsamında Tekirdağ'da üreticilere destekleme modeli ve tarım sigortaları anlatıldı. 11 ilçedeki toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi; ekipler soruları yanıtladı, talep ve önerileri dinledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA
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