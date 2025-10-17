Tekirdağ'da Ceviz Hasadı Başladı

Tekirdağ'da, bozuk orman arazilerinde yetiştirilen cevizlerin hasadına başlandı.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, AA muhabirine, kent genelinde 2 bin 201 hektarlık bozuk orman arazisinde 148 bin ceviz ağacının bulunduğunu belirtti.

Geçen yıl 1300 ton ürün elde ettiklerini ifade eden Yaşar, bu yıl yaklaşık 1350 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Arazi tahsisi yapılan üreticilere ceviz fidanı desteği sağlandığını dile getiren Yaşar, "Hasadın hem üreticilerimize hem de bölge ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Naip köyündeki ağaçlandırma sahasında görev yapan ziraat mühendisi Abdulkadir Danışman da vasfını yitirmiş orman arazilerinde sürdürülebilir tarım yapılmasının önemine dikkati çekti. Danışman, "Ceviz hasadımız yaklaşık iki hafta sürecek. Bu arazileri yeniden verimli hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.