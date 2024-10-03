Tekirdağ'da 7,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da kamyonda ve iş yerinde yapılan aramada, 7 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde R.Ö'ün bandrolsüz tütün sevkiyatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Tütün sevkiyatı yaptığı tespit edilen zanlının kullandığı kamyonda ve iş yerinde yapılan aramada 7 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, tütüne el konuldu.???????