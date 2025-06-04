Tekirdağ'da 525 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde 525 litre etil alkol bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bir otomobilde 525 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesine bir otomobille etil alkol getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, durdurdukları otomobilde 525 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel