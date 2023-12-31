Tekirdağ'da 271 kişiye iş kulübü eğitimi verildi

Tekirdağ'da 2023'de 271 kişiye iş kulübü eğitimi verildi.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden ( İşkur ) yapılan açıklamaya göre, işsizlikle mücadele kapsamında iş arama sürecini kolaylaştırmayı, iş arama sürecinde yapılan küçük hataların önüne geçmeyi ve gelecek planlamaya yardımcı olmayı hedefleyen iş kulübü projesinin uygulanmasına devam ediliyor.

Proje kapsamında kentte 271 kişi, iş kulüpleri eğitim ve faaliyetlerine katılarak yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti aldı.

Katılımcılara kendini ve iş gücü piyasasını tanıma, beden dili, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri gibi konularda teorik ve pratik eğitimler verildi.

Eğitimlere davet edilen insan kaynakları uzmanları ve işverenler de katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

İş ve meslek danışmanlığı hizmeti almak isteyenlerin İŞKUR'a başvuru yapabileceği belirtildi.