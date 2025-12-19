Teis Genel Başkanı Saydan: İlaca Ulaşmayı Kolaylaştıracak Gerçek İyileştirmelerin de Bir An Önce Yapılmasını Bekliyoruz

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ( Teis ) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunun 25,33 liraya çıkarılmasına ilişkin, "Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru 25,33 lira olarak güncellenmişti. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunun 25,33 liraya çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saydan'ın açıklaması şöyle:

"İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru yüzde 16,9 artışla 25,33 TL'ye yükseldi. Bir buçuk yıla yakın sürenin ardından gelen bu güncellemenin ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. Zira güncel kura göre euro bugün itibarıyla 50 TL seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir.

"2018 yılında yüzde 20'lerde olan bu oranın dramatik düşüşü aslında sistemin çoktan iflas ettiğini de ortaya koymaktadır"

Biz eczacılar için ilaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olması kritiktir. Zira bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz.

Son yıllarda ilaç sektöründe yaşanan sorunlar daha da gözle görülür hale gelmiştir. Bu durumun kökeni, euro kurunun ilaç sektöründe, gerçek kurdan farklı bir şekilde belirlenmeye devam etmesidir. Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen euro kuru, reel euro kuru ile yakın bir seviyede ilerliyordu. Ancak bugün itibariyle, ilaç euro kuru 25,33 lira olarak belirlenirken, reel euro kuru 50 lira seviyelerine çıkmıştır.

İlacın ucuz olmasının erişilebilir olması anlamına gelmediğini ülkemizdeki yenilikçi ilaçlara erişim oranından da rahatlıkla izleyebiliyoruz. Hali hazırda ülkemizdeki ruhsatlı ilaçlara erişimde bile sıkıntı yaşarken yenilikçi tedavilere ve yeni ilaçlara erişim oranımız ne yazık ki çok daha vahimdir. 2018 yılında yüzde 20'lerde olan bu oranın dramatik düşüşü aslında sistemin çoktan iflas ettiğini de ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla bu sistemin günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kaldığı ve bulunamayan ilaç sorununa çözüm olmaktan ziyade sorunu büyüterek vatandaşlarımızın ilaca ulaşmasını engellediği açıktır. Artık yeni bir çözüm yol, yeni bir yöntem bulmak zorundayız. Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak sağlık otoritemizin anlık çözümlere yönelmek yerine kalıcı çözümler bulması gerektiğine inanıyoruz.

İlaç gibi hayati bir ürünün üretilebilmesi, ulaşılabilmesi ve bulunabilmesi için geçtiğimiz yıllarda ülkemize layığı ile hizmet etmiş olan bu fiyatlandırma sisteminin artık işlevini yitirdiğini ve güncel ekonomik koşullara uygun yeni bir sistemin inşasına ihtiyacımız olduğunu kabul ederek işe başlayabiliriz. En kısa sürede sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi ve ilacın bulunabilir hale gelmesi için gereken düzenlemelerin yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."