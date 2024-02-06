TEİS Genel Başkanı: Depremde mağdur olan eczaneler yalnız bırakıldı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ( Teis ) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Depremde mağdur olan eczanelerimiz ne yazık ki yalnız bırakıldı. Depremden sonra bölge halkına kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaya devam eden konteyner eczanelerin elektrik giderleri karşılanmıyor. Ayrıca depremzede eczacıların hırsızlık, gasp gibi sorunlarına ek olarak bölgedeki göçmenlerin reçete bedeli ödemelerinde yaşanan 3-4 aylık gecikmeler de ciddi ekonomik problemlere yol açıyor. Depremin üzerinden bir yıl geçmiş olabilir ama yaşanan sorunlar maalesef geçen süre ile birlikte ortadan kalkmış değil. Depremden etkilenen bölgelerde ilaç ve eczacılık hizmetinin devam edebilmesi için yetkililerden depremzede eczacıların sorunlarına bir an önce çözüm bulmasını talep ediyoruz" dedi.

Teis Genel Başkanı Nurten Saydan, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında yazılı bir açıklama yaptı. Depremde, ülke genelindeki eczanelerin yaklaşık altıda biri olan 5 bin eczanenin etkilendiğini vurgulayan Saydan'ın açıklaması şöyle:

"DEPREMDE MAĞDUR OLAN ECZANELERİMİZ NE YAZIK Kİ YALNIZ BIRAKILDI"

"Depremde eczanelerimiz yerle bir oldu ama bizler; depremin olduğu andan itibaren diğer illerdeki eczacılarımızla ve eczane teknisyeni arkadaşlarımızla, örgütlerimizle deprem bölgesine koştuk. Sahra eczaneleri kuruldu, bu eczanelerin bütün ilaç ve tıbbi malzemeleri, çocuk mamalarına kadar eczanelerimizden gönderildi, ancak depremde mağdur olan eczanelerimiz ne yazık ki yalnız bırakıldı.

Deprem felaketi sonrası eczanesi yıkılan, yağmalanan veya ilaçlarıyla dolapları sağlam kalmasına rağmen ailesinden, arkadaşlarından, meslektaşlarından kayıplar yaşadığı ve bölgesinde nüfus kalmadığı için farklı bir bölgeye gitmek isteyen eczacılar, acılarını hafifleterek hayatlarına devam edebilmek, ailelerini geçindirebilmek ve depolara olan borçlarını ödeyerek çalışanlarına istihdam sağlamak, kısacası normal hayatlarına dönebilmek için çabalıyorlar.

"DEPREMDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE İLAÇ VE ECZACILIK HİZMETİNİN DEVAM EDEBİLMESİ İÇİN YETKİLİLERDEN DEPREMZEDE ECZACILARIN SORUNLARINA BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULMASINI TALEP EDİYORUZ"

Bütün bu sorunların yanı sıra, depremden sonra bölge halkına kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaya devam eden konteyner eczanelerin elektrik giderleri karşılanmıyor. Ayrıca depremzede eczacıların hırsızlık, gasp gibi sorunlarına ek olarak bölgedeki göçmenlerin reçete bedeli ödemelerinde yaşanan 3-4 aylık gecikmeler de ciddi ekonomik problemlere yol açıyor. Depremin üzerinden bir yıl geçmiş olabilir ama yaşanan sorunlar maalesef geçen süre ile birlikte ortadan kalkmış değil. TEİS olarak, 7 gün 24 saat ülkemizin her yerinde vatandaşlarımıza hizmet vermek için çabalayan eczacılarımızın sesini bir kez daha duyurmak istiyoruz. Depremden etkilenen bölgelerde ilaç ve eczacılık hizmetinin devam edebilmesi için yetkililerden depremzede eczacıların sorunlarına bir an önce çözüm bulmasını talep ediyoruz."