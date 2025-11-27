Team Paribu, Çoruh İlkokulu'ndaki Öğrencilerin Spor Ekipmanı İhtiyacını Karşıladı

PARİBU'nun spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak için kurduğu Team Paribu, 'Team Paribu Seninle' projesi kapsamında Artvin'de bulunan 200 öğrencili Çoruh İlkokulu ziyaret edildi. Öğrencilerin spor ekipmanı ihtiyaçları, 'İhtiyaç Haritası' iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında karşılandı.

Program sırasında öğrenciler, İhtiyaç Haritası'ndan bir eğitmen eşliğinde farklı spor branşlarını tanıma ve uygulama fırsatı buldu. Team Paribu Seninle projesi, 2022'den bu yana Türkiyenin farklı bölgelerinde uygulandı ve şimdiye kadar 34 şehirde spor ekipmanı ihtiyacı bulunan okullara ulaştı. Proje kapsamında bugüne dek Bursa, Şanlıurfa, Mardin, Ordu, Tunceli, İstanbul ve Tekirdağ gibi birçok ilde ziyaretler gerçekleştirildi. Bu süreçte 31 bini aşkın spor malzemesi, 126 okula teslim edildi ve 50 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Bunun yanı sıra 'Team Paribu', 'Team Paribu Seninle Afet Bölgesi Spor Alanları Projesi' kapsamında Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurduğu spor alanlarında, iki yıldır depremden etkilenen 450'den fazla çocuk ve gencin sporla iyileşmesine katkı sunuyor.