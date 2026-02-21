Sandıktaki çeyizler iyiliğe dönüşüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan "Sandıktan Sadakaya" projesi kapsamında bağışlanan çeyiz eşyaları, vakfın İyilik Atölyeleri'nde işlenerek hayra dönüştürülüyor, sosyal hayata ve ekonomiye kazandırılıyor.

Yaklaşık bir yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında kullanılmayan çeyiz eşyaları, vakfa ait İyilik Atölyeleri'nde gönüllü kadınlar tarafından nevresim takımı, çanta ve çeşitli tekstil ürünlerine dönüştürülüyor.

Üretilen ürünler farklı sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirilirken satışlardan elde edilen gelirler de ihtiyaç sahipleri için kullanılıyor.

TDV Kadın, Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin vakıf ruhuyla ortaya çıktığını söyledi.

Kahyaoğlu, anneannesinden kalan çeyizleri evlenecek kızına vermek istediğini ancak kızının bunları kullanmayacağını söylemesi üzerine, sandıkta bekleyen eşyaların nasıl değerlendirilebileceğini düşündüğünü belirtti. Bu fikirden hareketle vakfın atölyelerinde söz konusu ürünleri yeniden değerlendirme projesini geliştirdiklerini anlattı.

"Sandıkta uyuyan eşyalar yeniden hayat buluyor"

Kahyaoğlu, TDV'nin 81 ilde kadın kolları, 38 ilde ise İyilik Atölyesi bulunduğunu belirterek gönüllü kadınların sandıklarında bulunan ve artık kullanılmayacak anne yadigarı eşyaları projeye bağışladıklarını kaydetti.

Projenin ilk yılında yaklaşık 5 bin gönüllünün destek verdiğini ve 15 bine yakın ürün üretildiğini aktaran Kahyaoğlu, "Proje ile sandıkta bekleyen eşyalar adeta yeniden hayat buluyor. Hayır çarşılarında satılan bu ürünlerden elde edilen gelirler projelere, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine kaynak olarak aktarılıyor." dedi.

Kahyaoğlu, yeni ürünlerin vakfın yürüttüğü diğer sosyal destek çalışmalarında da değerlendirildiğini belirterek "Hayata Başlarken adlı projemiz kapsamında yeni evlenen çiftlere çeyiz paketleri hazırlıyoruz. Ayrıca bebeğini dünyaya getiren ailelere bebek bohçaları ulaştırıyoruz. Gelinlerin kullanabileceği nevresim, örtü ve çeşitli tekstil ürünlerini de çeyiz olarak bağışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kullan-at kültürüne karşı dayanışma"

Çoğunlukla dantel, kumaş ve kaneviçe bağışlandığını ifade eden Kahyaoğlu, bu alanda deneyimli gönüllülerin ürünleri yeniden tasarladığını söyledi.

Dantellerden runner, çanta ve farklı tekstil ürünleri hazırlandığını aktaran Kahyaoğlu, bu ürünlerin nevresim takımlarında, namaz elbiselerinde ve çeşitli tasarımlarda değerlendirildiğini dile getirdi.

Toplumda "kullan-at" kültürünün yaygınlaştığını belirten Kahyaoğlu, proje ile hem israfın önüne geçmeyi hem de ürünleri yeniden ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kullanmadıkları çeyiz eşyaları bulunan kadınlara çağrıda bulunan Kahyaoğlu, "Herkesin sandığında, dolabında bu tür el emeği ürünler mutlaka vardır. Bekletmek yerine hayra dönüştürelim, yeniden hayata kazandıralım. Bu dünyada olan bu dünyada kalır, ancak bağışlanan her hatıra, iyiliğe dönüşerek kalıcı bir değer haline gelir." dedi.