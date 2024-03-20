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TDV, Nijerya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Nijerya'da ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 500 gıda kolisi yardımında bulundu.

Pirinç, şeker, sıvı yağ, makarna, fasulye, un ve tuz bulunan paketler, TDV'nin Nijerya ekibi ve yerel kurumların işbirliğinde farklı bölgelerde ailelere teslim edildi.

TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman mağdurun, mazlumun ve ihtiyaç sahibinin yanında olan Türk hayırseverlerin, Vakıf aracılığıyla Nijerya'daki Müslüman kardeşlerine ramazanda yardımda bulunduğunu belirtti.

Ortaç, başkent Abuja'nın yanı sıra Niger, Nasarawa ve Kaduna eyaletlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 500 kolinin dağıtıldığını bildirdi.

Ramazanın paylaşma ayı olduğunu ifade eden Ortaç, bu mübarek ayda Nijerya'daki Müslüman kardeşlerinin yanında olmak için bölgeye gittiklerini söyledi.

Ortaç, Nijeryalı Müslümanların, yardımlardan dolayı Türk halkına şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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