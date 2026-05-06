TBMM Genel Kurulu...Muhalefet Milletvekillerinden Komisyonun Çalışma Usulüne İtiraz

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, muhalefet milletvekilleri Komisyon'da kabul edilen kanun tekliflerinin maddelerinin TBMM Genel Kurulu'nda ani kararlarla metinden çıkarılmasına tepki gösterdi. Komisyonun "değersizleştirildiğini" savunan muhalefet milletvekilleri, düzenlemelerin müzakere edilmeden değiştirilmesini eleştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında bugün şirketlere vergi avantajları sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Komisyon Başkanı Muş'un komisyon toplantısını açmasının ardından DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, usulden itiraz ederek söz aldı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun çalışma yöntemine ilişkin eleştirilerde bulunan Oluç, kripto varlık ve değerli taşlardan ÖTV alınması düzenlemelerinin komisyonda görüşüldüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"Burada konuştuk, tartıştık. Öneriler yapıldı, kabul edilerek çıktı. Genel Kurul'da tartışmalar başladı. Sonra gecenin geç bir saatinde birdenbire kripto varlıkların vergilendirilmesi ile ilgili dört madde paketten çıkarıldı. Bu maddeler paketten çıkarılırken bizimle herhangi bir istişarede bulunulmadı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nu değersiz hale getiriyor bu yapılan iş. Anlatabiliyor muyum? Değersiz hale getiriyor. ya oturup orada, arka odada konuşup bunlar konusunda bir çözüm bulabilir miyiz diye değerlendirme yapılamaz mı? Yapılabilir. Niye müzakere etmeden bunu yapıyorsunuz? Niye müzakere etmiyorsunuz? Siz kendi verdiğiniz önergeyle kripto varlığın lobisine boyun eğip bunu çıkardınız."

İYİ Partili Usta: Hemen bir günde 'aman çıksın, aşağıda bir bakarız' olmaması lazım"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da komisyonun çalışma usulüne itirazda bulunarak, Komisyon'a havale edilen kanun tekliflerinin daha ciddi incelenmesi ve tartışılması gerektiğini söyledi. "Burada Plan ve Bütçe Komisyonu'nun itibarı önemlidir" diyen Ağbaba, "Bu itibarı korumak en başta Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımızın görevidir. Bazen parmaklarınıza güveniyorsunuz ama aşağıda parmaklarınız gelen talimatla cebinize giriyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Komisyon'da görüşülen kanun tekliflerinin teknik düzeltme ve tartışmalarının Genel Kurul aşamasına bırakıldığını ifade ederek, bunun yanlış bir uygulama olduğunu vurguladı. Usta, "Burası teknik ve ihtisas komisyonu. Hemen bir günde 'aman paldır küldür çıksın, aşağıda bir bakarız' olmaması lazım" diye konuştu.

Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise, kanun tekliflerinin Komisyon'a çok hızlı hava edildiği ve yeterli hazırlık yapılamadığını kaydederek, Komisyon'da tartışmaların yapıldığını ancak Genel Kurul'da madde değişikliğinde sadece grup başkanvekilleriyle istişare edilmesine tepki gösterdi.

MHP'li Kalaycı: Bize ülke menfaatinin dışında hiçbir lobi etki edemez

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, muhalefet grubunun Komisyon'un çalışmalarına usulden itiraz etmesi üzerine, "Komisyonun itibarının zedelendiği" sözlerinin uygun olmadığını dile getirdi.

Dünyada belirsizlik ortamının yüksek olduğuna dikkati çeken Kalaycı, "Bunu komisyon itibarıyla ilişkilendirmek, yok lobiler, yok parmak hesabı... Yani bize ülke menfaatinin dışında hiçbir lobi etki edemez ama etki eden ne varsa onu bilmiyorum" dedi.

Plan ve Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Komisyon çalışmalarının son halinin Genel Kurul'da verildiğini anımsatarak, Komisyon'da siyasi partilerin mutakabtı sonucunda kariyer uzmanların maaşlarına zamla ilişkin verilen önergeyi hatırlattı. Erdem, "Önerge verdik ama Genel Kurul'da gelişmelere göre geri çekildi. Bazen birlikte, bazen de bizim verdiğimiz bazı değişikliklerin Genel Kurul'da çekildiği oluyor" ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Muş: Komisyonun iradesini komisyon üyeleri yansıtır

Milletvekillerinin usul üzerine konuşamaları sonrası Komisyon Başkanı Mehmet Muş, "Usulle alakalı komisyonun dışında herhangi birisinin bir yasayla alakalı açıklamada bulunma yetkisi ve gücü yok" dedi. Komisyon'un iradesini komisyon üyelerinin yansıttığını vurgulayan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun dışında bir milletvekilinin, benim dahi komisyonun alacağı karar ile alakalı 'Biz bunu çıkaracağız' veya 'Biz bu maddeyi geçireceğiz' demeye yetkisi yok. Komisyonun takdirinde, varsa bu tip açıklamaları da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Burada sizlerle beraber çalışıyoruz. Kabul ettikten sonra biliyorsunuz ki Genel Kurul var ve parti grupları var. Dolayısıyla biz komisyon raporunu Genel Kurul'a teslim ettikten sonra Genel Kurul'un bunu kabul edip etmemesi tamamen Genel Kurul'un uhdesinde ve yetkisinde."

Grup başkanvekilleri orada işin durumuna göre, ilerleyişe göre bazen kararlar alabiliyorlar ama yani mutlaka o grup başkan vekilleri de sizlerin kanaatini soruyorlardır, öyle biliyorum. 'Ya bununla alakalı böyle bir şey var, ne diyorsunuz?' diye parti sözcülerine sorduklarını biliyorum. Burayla alakalı bir adım atılacaksa bu sözcülere soruyorlar. Ben de zaten bir şey olacaksa ben hani bilgim olduğu vakit önce size bir soruyorum."

Kaynak: ANKA