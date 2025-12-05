Üst Düzey Bürokratlara Seyyanen Zam Düzenlemesinin Geri Çekilmesi Gündemde

Haber : Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bütçe Kanunu Teklifi'ne eklenen üst düzey bürokratlara 30 bin TL'ye varan seyyanen zam verilmesini öngören düzenlemenin, kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine TBMM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında geri çekilebileceği iddia ediliyor. TBMM kulislerinde düzenlemenin Genel Kurul aşamasında geri çekileceği, önümüzdeki aylarda kapsamı genişletilerek yeniden TBMM gündemine getirilebileceği konuşuluyor.

Bütçe Kanunu Teklifi'ne Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan eklemeyle üst düzey bürokratlar ile kariyer meslek mensuplarına 30 bin TL'ye varan seyyanen zam öngören düzenleme, kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılanmıştı. TBMM kulislerinde düzenlemenin kapsamının azlığı ve "taşra-merkez" ayrımı yapılıyor olması nedeniyle oluşan tepkilerin TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler tarafından dikkate alındığı, düzenlemeden geri adım atılacağı konuşuluyor.

Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri esnasında tekrar gündeme gelmesi bekleniyor. Bütçe kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda 8 Aralık Pazartesi günü görüşmelerine başlayacak. TBMM Genel Kurulu takvimine göre, 18 Aralık Perşembe günü, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 8 maddesi oylanacak, 19 Aralık Cuma günü teklifin 7 maddesi görüşülerek oylamaya sunulacak.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, üst düzey bürokratlar ile kariyer meslek mensuplarına 30 bin TL'ye varan seyyanen zam öngören düzenlemeyi içeren madde 19 Aralık'ta görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemenin, Genel Kurul'daki görüşmeler esnasında AK Parti tarafından verilecek bir önerge ile geri çekilmesi bekleniyor.

Düzenlemenin Bütçe Kanunu Teklifi'ne bütün partilerin ortak imzasıyla eklenmiş olmasına karşın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Güngören mitinginde düzenlemenin kapsamını eksik bulduğunu ilan etmesi, teklifin yasalaşması durumunda CHP'nin maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Maddenin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi durumunda doğabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla maddenin Bütçe Kanunu Teklifi'nden çıkarılması ve önümüzdeki aylarda kapsamı genişletilerek yeniden TBMM gündemine getirilmesi öngörülüyor.

30 binden fazla kamu çalışanın yararlanması bekleniyordu

TBMM Başkanlığı'na sunulan ve komisyonda kısa sürede kabul edilen önerge, vali ve kaymakamlardan il müdürlerine, müfettişlerden uzmanlara kadar birçok üst düzey kamu görevlisine brüt 30 bin TL ek ödeme yapılmasını içeriyordu. Düzenlemeden 30 bin ila 34 bin 200 arasında kamu çalışanının yararlanması öngörülüyordu.

Düzenlemenin en çok eleştirilen yönü "merkez-taşra" ayrımı oldu. Komisyon aşamasında kabul edilen listede; gelir, muhasebe, il göç, il planlama, il afet ve milli emlak uzmanları ile ürün denetmenleri gibi taşrada görev yapan birçok meslek grubu kapsam dışında bırakıldı. Ayrıca düzenleme bazı kadrolara en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü aşmamak üzere ek ödeme öngörüyordu.