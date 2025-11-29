TBMM Başkanvekili Adan, Kapalıçarşı Esnafıyla Buluştu

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Hayırlı Günler Komşum-Derdin Derdimizdir" temalı sohbet toplantıları kapsamında, Kapalıçarşı esnafıyla bir araya geldi.

Kapalıçarşı Esnafları Derneği'ni ziyaret eden Adan, burada yaptığı açıklamada, vatandaşlarla aynı masada buluşup milletin sesine kulak vermek amacıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ziyaret programları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kapalıçarşı'nın yalnızca ticaret yapılan bir mekan olmadığını belirten Adan, "Burası İstanbul'un kalbi, Türkiye'nin vitrinidir. Tarih boyunca bu çarşı ticaretin, kültürün ve esnafın ahlakının merkezi olmuştur. Kapalıçarşı esnafı siftahı komşusuna bırakan bir medeniyetin temsilcisidir. Bu anlayış Türk milletinin yüksek karakterini yansıtan eşsiz bir mirastır. Kapalıçarşı'daki her bir esnafımız, işte bu anlayışın mirasçısıdır, ahilik geleneğimizin günümüzdeki temsilcileridir." dedi.

Cumhuriyet tarihine bakıldığında devleti kuran iradenin Türk milliyetçiliği olduğunu ifade eden Adan, "Elbette devleti düşünecek fikir Türk milliyetçiliğine liderlik yapan Milliyetçi Hareket Partimizin liderine düşmektedir. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği ama milletimizin birliği, devletimizin yüceliği için ortaya bir irade koymuştur. Bu iradenin, Kapalıçarşı tarafından heyecanla kabulünden dolayı büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Adan, "Hayırlı Günler Komşum-Derdin Derdimizdir" programlarının Edirne'den Şırnak'a, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar Türkiye'nin her yerinde sürdüğünü bildirdi.

Türkiye'nin 40 yıldır dışarıdan yönlendirildiğine inandıkları terör nedeniyle büyük acılar yaşadığını kaydeden Adan, "Terörü tekrar Türkiye'ye getirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Allah, Genel Başkanımızdan razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Çünkü bu bir devlet politikasıdır. Meclisimiz çok büyük bir görev yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'in işlevine değinen Adan, bazı çevrelerin Türkiye'nin diktatörlükle yönetildiği ve Meclis'in hükmünün kalmadığı yönündeki söylemlerde bulunduklarını aktararak, "Mecliste kurulan komisyona bütün Türkiye itibar etmiştir. Türkiye'de ne kadar sivil toplum örgütü varsa çareyi Mecliste aramışlardır. Bu da Meclisin hükmünü kaybettiği noktasındaki propagandayı ikinci plana itmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Adan, terörün ekonomik maliyetine işaret ederek, yıllar içinde terörle mücadele için harcanan kaynakların, kalkınma ve gençlerin geleceği için kullanılması halinde Türkiye'nin çok daha farklı bir noktada olabileceğini belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde terörle mücadelede büyük destek gördüklerini söyleyen Adan, "Cumhurbaşkanımız bu işin sonuna kadar arkasındadır. Terör bitince refah gelecektir, Türkiye ekonomisi daha güçlü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından TBMM Başkanvekili Adan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonla görüştü. Görüşmede Kapalıçarşı esnafının ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getirildi.