TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Göktaş, Önemli Etkinliklere Katılacak

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kale Seramik 68'inci Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı Programı'na katılacak.

(Çanakkale/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), altıncı gün etkinlikleriyle sona erecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2025 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İngiltere ile İspanya karşılaşacak.

(Basel/19.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde final etabı, Polonya'da üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.

(Lodz/17.00/21.00) (Fotoğraflı)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on üçüncü ayağı Belçika Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Stavelot/16.00) (Fotoğraflı)

4- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağı, superpole ve ikinci yarışla sona erecek.

(Balatonfökajar/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

5- Milli motosikletçi Can Öncü'nün yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağı, ikinci yarışla tamamlanacak.

(Balatonfökajar/16.15) (Fotoğraflı)

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