TBD Başkanı Aktepe, 2024 Yılının Karelerini Seçti

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aktepe, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Hakan Nural'ın "Suda yürüyenler" fotoğrafını tercih eden Aktepe, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" adlı karesini seçti.

Aktepe, "Haber" kategorisinde tercihini Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" adlı fotoğrafına oy veren Aktepe'nin "Spor" kategorisinde tercihi ise Mustafa Murat Kaynak'nın "Şampiyonlar" adlı fotoğrafı oldu.

Aktepe, çalışmalarından dolayı AA'yı, tüm çalışanlarını ve yönetimini tebrik ederken, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

Birbirinden güzel olan her bir karenin ayrı anlamı olduğunu belirten Aktepe, "Büyük bir emek ve özveriyi yansıtan fotoğraflar, dünya ve Türkiye tarihine ışık tutacak. Türkiye'nin geleceğine yönelik çalışmalarını da gözler önüne seren fotoğrafların hepsi birbirinden kıymetli." diye konuştu.