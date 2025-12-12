Haberler

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Parlamentoyu Feshederek Genel Seçimlerin Önünü Açtı

Güncelleme:
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, parlamentonun alt kanadının feshedilmesine ilişkin kararnamesini onayladı. Kararnamenin amacı, gelecek yılın başlarında yeni genel seçimler düzenlemek ve mevcut hükümetin azınlık durumunu sona erdirmek.

BANGKOK, 12 Aralık (Xinhua) -- Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, parlamentonun alt kanadının feshedilmesine ilişkin kraliyet kararnamesini onayladı. Kraliyet Gazetesi'nde cuma günü yayımlanan duyuruya göre kararname, gelecek yılın başlarında genel seçimlerin yapılmasına imkan veriyor.

Başbakan Anutin Charnvirakul tarafından da imzalanan kararnamede fesih kararının temel gerekçesi olarak hükümetin "azınlık hükümeti" statüsü gösterildi.

Kararnamede, "Eylül 2025'te göreve başlayan mevcut hükümet, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlayamayan çok partili bir koalisyondan oluşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ülkenin karşı karşıya olduğu kritik sorunların etkin biçimde çözülmesi için güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyulduğu, mevcut azınlık yapısının siyasi istikrarsızlık yaratarak ülkenin ekonomik sistemine ve uluslararası alandaki güvenilirliğine zarar verebileceği kaydedildi.

Kararnamede, "Uygun çözüm, Temsilciler Meclisi'ni feshederek yeni genel seçimlere gitmek ve siyasi karar alma yetkisini halka iade etmektir" ifadesi de yer aldı.

Tayland Anayasası'na göre Seçim Komisyonu, kraliyet kararnamesinin yayımlanmasının ardından 45-60 gün içinde genel seçim düzenlemekle yükümlü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
