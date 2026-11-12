Tayland Dışişleri Bakanı, Myanmar Devlet Başkanı ile ikili ilişkileri ele aldı

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Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ve Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing'in bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdiği bildirildi.

Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Sihasak Phuangketkeow'un Myanmar'a resmi ziyarette bulunduğu belirtildi.

Phuangketkeow'un burada Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

Tarafların sorunları karşılıklı güven temelinde ele almak üzere yakın istişarelerde bulunma konusunda mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada, ekonomik işbirliğinin artırılmasına yönelik çabaların da görüşüldüğü bilgisi yer aldı.

Açıklamada ayrıca Tayland'ın, Myanmar'ın ASEAN ve uluslararası toplumla kurduğu yapıcı ilişkiye verdiği desteğin bir kez daha teyit edildiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA