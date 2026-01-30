Haberler

Tayland'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Tayland'ın Suphan Buri eyaletindeki ev tipi havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

BANGKOK, 30 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın Suphan Buri eyaletinde patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikası görülüyor, 30 Ocak 2026.

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi cuma günü ev tipi bir havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin ise yaralandığını açıkladı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
