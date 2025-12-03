Tayland'da "öğleden sonra alkol satışı yasağı" geçici olarak kaldırıldı

Tayland hükümeti, 53 yıldır yürürlükte olan öğleden sonra perakende alkol satış yasağını yılbaşı tatili öncesinde 6 aylığına kaldırdı.

Bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle 14.00-17.00 saatlerinde alkol satışını yasaklayan uygulama, 180 günlük deneme süresi kapsamında askıya alındı.

Kraliyet Gazetesi'nde yayımlanan Alkol İçecekleri Kontrol Yasası'ndaki değişikliğe göre, artık tüketiciler 11.00-24.00 saatlerinde alkol satın alabilecek.

Buna göre, gece yarısında alkol satışı sona erse de eğlence mekanlarındaki müşteriler, saat 01.00'e kadar alkol tüketmeye devam edebilecek.

Deneme süresinin sona ermesiyle kararın etkileri yeniden değerlendirilecek.

Tayland'da bira, şarap gibi alkollü içecek satışını öğleden sonra yasaklayan düzenleme, 1972'de askeri yönetim döneminde kabul edilmişti.

Söz konusu düzenleme öncesi alkol satışı konusunda havalimanları, bazı eğlence işletmeleri ve oteller için çeşitli istisnalar bulunurken, yasağın denetiminin uzun süredir tutarsız ilerlediği ve birçok küçük işletmede gizli satışlar yapıldığı belirtiliyor.