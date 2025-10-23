Tavuk Kümesinde Çalıntı Skandalı: İşçi Çifti Tutuklandı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde tavuk kümesinde işçi olarak çalışan E.D. (32) ve eşi F.D., patronunun para ve altınlarını çaldı. Gözaltına alınan karı-koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Kabaca Mahallesi'nde meydana geldi. Tavuk kümesinde işçi olarak çalışan E.D. ve F.D. çifti, patronu A.T.'nin kümes içerisindeki evinden yüklü miktarda altın ve nakit para çaldı. Olay sonrası gözaltına alınan E.D. ve F.D. ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ve F.D. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. D. çifti tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.