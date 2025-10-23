Haberler

Tavuk Kümesinde Çalıntı Skandalı: İşçi Çifti Tutuklandı

Beypazarı'nda işçi olarak çalışan E.D. ve eşi F.D., patronlarından para ve altın çaldıkları gerekçesiyle tutuklandılar. Olay sonrası çift, suçlarını itiraf etti.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde tavuk kümesinde işçi olarak çalışan E.D. (32) ve eşi F.D., patronunun para ve altınlarını çaldı. Gözaltına alınan karı-koca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Kabaca Mahallesi'nde meydana geldi. Tavuk kümesinde işçi olarak çalışan E.D. ve F.D. çifti, patronu A.T.'nin kümes içerisindeki evinden yüklü miktarda altın ve nakit para çaldı. Olay sonrası gözaltına alınan E.D. ve F.D. ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. ve F.D. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. D. çifti tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
