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Tavuk Eti Sektöründe Rekabeti Engelleyen Firmalara Operasyon

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İstanbul merkezli 12 ilde tavuk eti sektöründe rekabeti engelledikleri belirlenen firmalara yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 12 ilde tavuk eti sektöründe rekabeti engelledikleri tespit edilen firmalara yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tavuk eti sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında inceleme başlatıldı. Rekabet Kurulu kararları ile Ticaret Bakanlığı'ndan temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin piyasadaki rekabeti doğrudan veya dolaylı olarak engelledikleri değerlendirildi.

Bunun üzerine ekipler, bu sabah İstanbul, merkez olmak üzere Balıkesir, Bolu, Ankara, Uşak, Bursa, İzmir, Samsun, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Sakarya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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