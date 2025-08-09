Tavşanlı'da Elektrik Kontağından Yangın: Kuaför Dükkanı Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda bir erkek kuaförü dükkanı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında, erkek kuaförü dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahalle'de Bilal Dinç'e ait kuaförde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. İncelemede yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edilirken, dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
