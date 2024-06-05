Taşova OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

Taşova Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Toplantıda OSB'nin genişleme alanı çalışmalarında gelinen son durum ve 2024 yılının ilk 5 ayının değerlendirmesi yapılarak bazı konular karara bağlandı, gündemde bulunan diğer maddeler görüşüldü.

Toplantıya Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ile üyeler katıldı.