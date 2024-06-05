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Taşova OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

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Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirilen Taşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı'nda, genişleme alanı çalışmaları ve 2024 yılının ilk 5 ayının değerlendirmesi yapıldı.

Taşova Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Toplantıda OSB'nin genişleme alanı çalışmalarında gelinen son durum ve 2024 yılının ilk 5 ayının değerlendirmesi yapılarak bazı konular karara bağlandı, gündemde bulunan diğer maddeler görüşüldü.

Toplantıya Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ile üyeler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Doruk Taşova OSB Ekonomi Güncel Haberler

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