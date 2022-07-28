Taşova Çambükü Köylülerinden Kaymakamlık Önünde "Muhtarıma Dokunma" Eylemi

Amasya ili Taşova ilçesinde OSB kurulacak alanın meralarını yok edeceği gerekçesiyle bu duruma karşı çıkan Çambükü köy muhtarının görevden alınması, köylüler tarafından kaymakamlık önünde bir kez daha protesto edildi. Köylülerine destek veren CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, "Halkın karşı olduğu tek şey maalesef kötü yönetimdir. Beceriksiz idaredir. 2 kere 2'nin 4 olduğunu bilmeyen yöneticilerin aldığı yanlış kararlara tepkidir. Bu tepkide gerek hukuksal yönüyle gerek siyasi yönüyle ve gerekse insani ve vicdani yönüyle biz Çambükü halkıyla birlikteyiz" dedi.

Sanayi Bakanlığı ve Valilik, Amasya ili Taşova ilçesinde OSB kurulması kararı aldı. OSB sınırını köy arazilerini de kapsadığı için Köy Muhtarı İlyas Celep'in de imzası istendi. Muhtar Celep, köylülere danıştı ve hem meranın işgal edilmesi hem de mezarlığın bir kısmının da OSB içerisinde kalacağı gerekçesiyle imza atmadı ve bu karara direndi. Mezarlık ar7azi OSB sınırı içinden çıkarıldı ancak bu süreçte savunması alınan muhtar, kaymakamlık tarafından görevden alındı. Bunun üzerine baronun atadığı bir avukat hukuki süreci başlatırken, köylüler de muhtarları için kaymakamlık önünde açıklama yaptı.

"ÇAMBÜKÜ HALKININ KARŞI OLDUĞU ŞEY 2 KERE 2'NİN 4 OLDUĞUNU BİLMEYEN YÖNETİCİLERİN KARARLARIDIR"

Çambükü Köylülerine destek veren CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, şunları söyledi:

"Çambükü Köyü daha önce Amasya'da yaşanmayan bir hukuksuzlukla karşı karşıya. Kaymakam elindeki yetkiyi tamamen kötüye kullanarak, keyfi bir şekilde muhtarı görevden almış. Muhtarın asli görevi kaymakamın emrini yerine getirmek değil. Kaymakamın kulu, kölesi olmak da değil. Muhtarın asli görevi, görev yaptığı köyün ve o köylülerin menfaatlerini korumak, o köy halkının yarına çalışmaktır. Köylü burada buna karşı. Diyor ki, 'Benim muhtarıma dokunma. Ben ona o yetkiyi verirken beni ve köyümün topraklarını koru diye verdim. Muhtarım da bu görevi yerine getirdi. Maalesef ülkenin her alanında yapılan yanlışlar burada da devam ediyor. Liyakatsizliğin diz boyu aşağıya göçtüğünü, ortadan kalktığını burada maalesef hep birlikte yaşadık. Çambükü vatanına milletine bağlı bir köydür. Çambükü devletini seven bir köydür ama Çambükü halkı kendi köyünü de sever. Atası, dedesi, geçmişi o köydedir. Kendi geleceğinin de çocuklarının, torunlarının geleceğinin de o köyde olmasını istemektedir. Yoksa ne organize sanayiye karşıdır ne de Taşova'nın, ülkenin gelişimine karşıdır. Karşı olduğu tek şey maalesef kötü yönetimdir. Beceriksiz idaredir. 2 kere 2'nin 4 olduğunu bilmeyen yöneticilerin aldığı yanlış kararlara tepkidir. Bu tepkide gerek hukuksal yönüyle gerek siyasi yönüyle ve gerekse insani ve vicdani yönüyle biz Çambükü halkıyla birlikteyiz. "

"MEZARLIĞIMIZIN OLDUĞU YERİ OSB YAPMAK İSTEDİLER"

Çambükü'nün görevden alınan muhtarı İlyas Celep de şöyle konuştu:

"Söyleyeceğim çok şey var ama kısa keseceğim. Bunu baştan köyümüzün ortak alanını, merasını hazineye çevirmeleri… İtirazlar ettik, bir şey çıkaramadık. Sayın Valimizin yanına gittik, bir şey çıkaramadık. En son aşamaya gelinen yer köy tüzel kişiliğine ait olan mezarlığımızın olduğu yer ve buna imza atacaksın diye bizi zorladılar; 'Ben kesinlikle buraya imza atmıyorum dedim. Ne pahasına olursa olsun buraya imza atmıyorum' dedim. Ondan sonra da başımıza gelenler bunlar bizim."

"TAŞOVA OSB FİKRİNİ BAŞTAN BU AŞAMA GETİRMEK ÖZEL BECERİKSİZLİK GEREKTİRİYOR"

Avukat Selim Saray ise şunları söyledi:

"Bütün Taşova halkının desteklemiş olduğu Organize Sanayi Bölgesinin kurulması fikrinin başlangıçtan bu aşamaya getirilmiş olması özel beceriksizlik gerektiriyor. Bu özel beceriksizliği OSB Müteşebbis Heyeti yerine getirmiştir. Kamuoyuna yaptıkları yanlışlıkları kesinlikle ve kesinlikle anlatamadıklarından dolayı kaçmaktadırlar. Onun için kararlarından dönmeleri gerekiyor."

"ADİL OLMAYARAK MUHTARIMIZI ALDIKLARI GİBİ BİZLERİN DE ELİMİZDEN HAKLARIMIZI ALIYORLAR"

Vatandaşlar da şunları söyledi:

Köylü Güler Yılmaz: "Biz OSB'ye karşı değiliz. Tabii ki de Türkiye'mizin kalkınması için arazilere yapılsın fabrikalar. Çocuğumuz çalışsın ama köyümüze karşısıyız. Neden, köyümüzün ekilecek, biçilecek hayvancılığı elimizden gidiyor. Biz o köyde hayvanlarıyla insanlarıyla ekerek biçerek çalışıyoruz. Bizim elimizden yaşama hakkımızı alıyorlar. Adil olmayarak muhtarımızı aldıkları gibi bizlerin de elimizden haklarımızı alıyorlar. Bizim niyetimiz köylümüzle beraber çalışmak, gelecek kurmak… Allah'a havale ediyoruz."

"ORGANİZE SANAYİYE KARŞI DEĞİLİZ AMA KÖYÜMÜZDE İSTEMİYORUZ"

Vatandaş Yalçın Bolat: "Biz gelecek nesle daha güzel daha yaşanılabilir bir alan bırakmak için, nasıl ki bizden öncekiler bizlere bu toprakları bıraktılarsa biz de evlatlarımıza, bizden sonraki nesillere yaşanılabilir bir alan bırakmak için mücadele ediyoruz. Benden önceki arkadaşlarımın da söylediği gibi başka da ekip biçebileceğimiz köyde de hayvancılık yapabileceğimiz başka arazimiz de yok zaten. Şu anki elimizden alınmak istenen arazimiz elimizden alındığı taktirde devletimizin bizi o köyde 40 hane ile bekletmesini gerektirecek bir işimizde kalmıyor… Organize sanayiye karşı değiliz ama köyümüzde istemiyoruz."