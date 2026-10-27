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Taşköprü Sarımsak Pazarı'nda sarımsak 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor

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Taşköprü Sarımsak Pazarı'nda sarımsak 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde her salı kurulan Sarımsak Pazarı'nda dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, ebat ve kalitesine göre 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor. Yağışlı havaya rağmen üreticiler ürünlerini traktörlerle pazara getirip satışa sundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde her hafta salı günleri kurulan Sarımsak Pazarı'nda, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü'de, yağışlı havaya rağmen üreticiler ürünlerini traktörlerle pazara getirerek satışa sundu.

Her hafta salı günleri üretici ve alıcıları bir araya getiren Sarımsak Pazarı'nda, ürünlerin büyüklüğüne ve kalitesine göre fiyatlar farklılık gösteriyor.

Pazarda sarımsaklar ebatına göre 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: AA
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