Taşköprü Sarımsağı Pazara İndi

Taşköprü Sarımsağı Pazara İndi
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve AB'den coğrafi işaret alan Taşköprü sarımsağı, sezonun açılışı ile pazara girdi. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sarımsağın ilçenin tarımsal gücünü temsil ettiğini belirtti. Farklı boyutlardaki sarımsakların fiyatları 90 ile 230 lira arasında değişiyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağı pazara indi.

İlçede "beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsak hasadının başlamasının ardından sezonun ilk sarımsak pazarı kuruldu.

Yeni sezonun açılışı Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İl Genel Meclis Üyesi Bayram Özsoy, Belediye Meclis Üyesi Şahin Akdağ ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dualar eşliğinde kesilen kurbanla pazar, bereketli bir sezon temennisiyle kapılarını açtı.

Taşköprü sarımsağının yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da ilgi gördüğünü belirten Arslan, "Beyaz altınımız, ilçemizin tarımsal gücünü temsil eden en kıymetli ürünlerden biridir. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alacağı bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Taşköprü Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız." dedi.

Taşköprü Sarımsak Pazarı'nda küçük boy sarımsak 90 liradan, orta boy 140-160 lira, büyük boy 160-200 lira, duble sarımsak ise 200-230 lira aralığında alıcı buluyor.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
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