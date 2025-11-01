Haberler

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Havalimanı Vurgusu

Güncelleme:
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısında, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölge ekonomisine katkıları değerlendirildi. Oda Başkanı Ruhi Koçak, havalimanının Tarsus'un ekonomik kimliği açısından önemine dikkat çekti.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen toplantıda Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın ilçeye katkısı değerlendirildi.

Oda Başkanı Ruhi Koçak, toplantıda, havalimanı yönetimi tarafından yürütülen çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Çukurova Uluslararası Havalimanı sadece bir havalimanı değil, bölge ekonomisini doğrudan etkileyen stratejik bir yatırımdır. Bu süreçte Tarsus'un adının daha fazla ön plana çıkması, hem kentin ekonomik kimliği hem de tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Tarsus, coğrafi konumu itibarıyla havalimanının doğal hizmet alanı içinde yer alıyor. Bu nedenle Tarsus isminin vurgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Tarsus iş dünyası olarak bu değeri sahiplenmeye ve katkı sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya konuk olarak katılan Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Havalimanının bölge turizmine, ticaretine ve ihracat kapasitesine sağlayacağı katkılara dikkati çeken Oflaz, özellikle hava kargo taşımacılığı ve bölgesel direkt uçuş bağlantılarının bölge ekonomisine yeni fırsatlar sunacağını belirtti.

Meclis üyelerinin sorularının yanıtlanmasının ardından toplantı son buldu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel


