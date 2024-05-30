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Tarsus Tarım Kampüsü'nde Çalışmalar Anlatıldı

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Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Tarım Kampüsü'ndeki çalışmaları gazetecilerle paylaştı. Kampüste ilçeye özgü ürünlerin yetiştirileceği ve çiftçilere uygulamalı eğitimler verildiği belirtildi.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Tarım Kampüsü'ndeki çalışmaları anlattı.

Erdoğan, Sayköy Mahallesi'nde geçen yıl kurulan Tarsus Tarım Kampüsü'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Burada yapılan çalışmaları anlatan Erdoğan, kampüste ilçeye özgü birçok ürünün yetiştirileceğini söyledi.

Kampüsle ilçe ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerine değinen Erdoğan, burada çiftçilere uygulamalı eğitimler verildiğini de belirtti.

Öğrencilere yönelik çalışma yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "Öğrencilerimizi buraya getiriyoruz. Böylece öğrencilerimize bu kampüs kanalıyla toprağa, fideye dokunmayı, tarımın ve çevrenin ne olduğunu, çevre bilincini öğretiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Hayri Erdoğan Tarsus Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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