Tarsus'ta depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kütüklü Mahallesi'ndeki bir sera işletmesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinin bir bölümü hasar gördü.