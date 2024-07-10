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Tarsus'ta Sokak Köpekleri Tarafından Saldırıya Uğrayan Genç Yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde spor yapmak için gittiği parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Özkan Karakoyun, bacağından yaralandı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde spor yapmak için gittiği parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Özkan Karakoyun (17), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin 82 Evler Mahallesi Berdan Parkı'nda meydana geldi. Özkan Karakoyun, yürüyüş yaptığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler, bağırıp yardım isteyen Karakoyun'u bacağından ısırdı. Özkan Karakoyun, tedavisi için hastaneye götürüldü.

Bu arada, Özkan Karakoyun, saldırıya uğradığı anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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