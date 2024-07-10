Tarsus'ta Sokak Köpekleri Tarafından Saldırıya Uğrayan Genç Yaralandı

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek