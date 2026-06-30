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Tarsus'ta polis ve zabıta ekiplerince denetim yapıldı

Tarsus'ta polis ve zabıta ekiplerince denetim yapıldı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim yaparak kent estetiğini bozan materyalleri kaldırdı, seyyar satıcıların ürünlerine el koydu ve kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce cadde ve bulvarlar üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerlerinin önüne kent estetiğini bozan, araç geçişleri ve yaya geçişlerine engel olan materyallerin konulmaması için esnaflar uyarıldı.

Ayrıca kaldırımlara konulan reklam panosu, levha ve dubalar kaldırıldı, kent merkezinde yasak olmasına rağmen seyyar satıcılık yapan kişilerin ürünlerine de el konuldu.

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilenlere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
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