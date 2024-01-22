Tarsus'ta Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde yurt dışından getirilen gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan 13 şüpheli yakalandı. Operasyonda 170 polis görev aldı.
Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yurt dışından getirdikleri gümrük kaçağı telefonları, iş yerlerinde sattıkları belirlenen 15 şüphelinin kimliği belirlendi. 170 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, 2 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışma sürüyor.