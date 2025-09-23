Haberler

Tarsus'ta Fabrika İnşaat Alanında Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrika sahasındaki konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, inşaat sahasında bulunan 5 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrika inşaat alanındaki konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, inşaat sahasında bulunan 5 konteyner kullanılamaz hale geldi.

