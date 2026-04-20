Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Şubatta Yıllık Yüzde 31,55, Aylık Yüzde 3,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerine göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) şubat ayında yıllık yüzde 31,55, aylık ise yüzde 3,1 oranında artış gösterdi. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi de önemli artışlar kaydetti.

TÜİK, şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Tarım-GFE'de, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,55 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,64 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,96 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,94 artış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,81 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 24,31 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 41,37 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,31 artış ile malzemeler oldu.

