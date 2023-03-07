Tarım ve Orman Bakanlığı, Domates İhracatını Kısıtlama Kararını Kaldırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, domates ihracatının kısıtlanmasına yönelik kararı kaldırdı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, bugün 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda; “Bakanlık Makamından alınan ‘olur’ ile domates için uygulanan kısıtlama kaldırılmıştır” denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, domates ihracatının kısıtlanmasına yönelik kararı kaldırdı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün, bugün 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda; "Bakanlık Makamından alınan 'olur' ile domates için uygulanan kısıtlama kaldırılmıştır" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, fiyatlardaki artış ve depremin etkisini gerekçe göstererek; domates ihracatını 14 Nisan 2023'e kadar kısıtlamıştı. Karar, "gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması" gerekçesine dayandırılmıştı.

Bakanlık, kısıtlama kararını bugün kaldırdı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Bakanlık Makamı'ndan alınan olur ile domates için uygulanan kısıtlama kaldırılmıştır" denildi.

Yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ' kapsamında domates ürünlerinin ihracatının ikinci bir talimata kadar kısıtlandığı belirtilerek, ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi gerektiği bildirilmiştir. Bakanlık Makamından alınan 07.03.2023 tarih ve 9127479 sayılı olur ile domates için uygulanan kısıtlama kaldırılmıştır. Bu kapsamda, domates (taze/soğutulmuş) ihracatı için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesinde sakınca bulunmamaktadır."

Çiftçiler, 2 Mart 2023'te alınan kararı protesto etmişti. Antalya'nın Kaş ilçesindeki çiftçiler, geçtiğimiz gün protesto ettikleri kararın iptal edilmesini istemişti. Üreticiler, Kalkan- Fethiye D-400 karayolunu trafiğe kapatmıştı.