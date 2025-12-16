2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu'nda, "901 bin üreticimize 590 milyar lira indirimli kredi kullandık. Bu kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70'i devlet tarafından karşılanmıştır. Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanan kredilerde çiftçilerimizin geri ödeme oranı yüzde 99.6'dır. Tarımsal kredi sübvasyonu için 2025 yılında 160 milyar, 2026 yılında ise ek ödemeyle birlikte 270 milyar lira kaynak ayrılmıştır" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanların bütçe sunumları ve Grup Başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım alanlarının onda 1'inin tarım alanı kapsamı dışına çıkarıldığına yönelik eleştirilere ilişkin, "2000 yılı öncesi tarım dışına çıkan yıllık ortalama arazi miktarı 117 bin hektardır. 2005 yılında çıkardığımız Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'yla birlikte bu 40 bin hektarlara indirildi. 2017 yılından itibaren büyük ova ilanlarımızla birlikte, kayıt düzeltmeler de dahil olmak üzere tarım dışına çıkan ortalama arazi miktarı 15 bin hektarlara inmiş durumda. İlan edilen 468 büyük ova var. Bunların çok büyük önemi oldu. İnşallah bunu 500 yüze çıkartarak tarım arazilerimizi korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kredi sübvansiyonları da dahil olmak üzere 938 milyar liralık kaynak ayrılmıştır"

Bakan Yumaklı, çiftçilere verilen desteğin azlığı üzerinden yapılan eleştirilere karşı da şu açıklamayı yaptı:

"Devletimizin tarım sektörüne sağladığı destekler sadece üreticilerimize bakanlığımız bütçesinden verdiğimiz tarımsal desteklemeler için sınırlı değildir. 2025 yılında üreticilerimize sadece doğrudan destek olarak 135 milyar lira bütçe ayırdık. Ayrıca bütçenin üzerine zirai dondan etkilenen üreticilerimize 23,5 milyar lira ek ödeme yaptık. 2025 yılında ayrılan toplam kaynak 706 milyar liradır. 2026 yılında 168 milyarı bakanlığımız bütçesinden olmak üzere tarımsal sulama yatırımları, kırsal kalkınma yatırımları, kredi sübvansiyonları da dahil olmak üzere 938 milyar liralık kaynak ayrılmıştır."

Bakan Yumaklı ayrıca tarımsal kredilere ilişkin, "901 bin üreticimize 590 milyar lira indirimli kredi kullandığımızı söylemiştik. Bu kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70'i devlet tarafından karşılanmıştır. Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanan kredilerde çiftçilerimizin geri ödeme oranı yüzde 99.6'dır. Tarımsal kredi sübvasyonu için 2025 yılında 160 milyar, 2026 yılında ise ek ödemeyle birlikte 270 milyar lira kaynak ayrılmıştır" dedi.

"ETK Genel Müdürü'nün herhangi bir sebeple ilişkili olduğu bir yerden ETK'ya et satması söz konusu değil"

Karadeniz'deki kahverengi kokarca sorununa ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, "Bunun bir zararlı pandemisi olduğunu ifade etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri 1996'dan bu yana, Avrupa 2004'ten bu yana, Almanya 2011'den bu yana, Rusya 2013'ten bu yana, Gürcistan 2015'ten bu yana, biz de 2017'den bu yana bununla mücadele ediyoruz. Popülasyon yüksek, özellikle iklim değişikliğinin çok büyük etkisi oldu buna da. Bu uzun soluklu bir mücadeledir. Bununla ilgili gereken her şeyi yapıyoruz" yorumunu yaptı.

Bakan Yumaklı, Et Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Aslan'ın Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu yönündeki iddialara ilişkin de "Et Süt Kurumu'nun Genel Müdürü'nün herhangi bir sebeple ilişkili olduğu bir yerden Et Süt Kurumu'na et satması söz konusu değildir, yani yoktur" dedi.

Mardin Kızıltepe'deki lisanslı depolardan 1.5 milyar liralık buğdayın çalındığına ilişkin iddialara da Bakan Yumaklı, "Bu bir adli vaka, dolayısıyla tespit edildi. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'na bildirimler yapıldı, adli ve idari soruşturma başlatıldı. 93 bin ton, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu aracılığıyla TMO'ya geçmiş ve kamu alacaklarının tamamı tahsil edilmiştir" yanıtını verdi.