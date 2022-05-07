Bakan Kirişci: "(Tiftik keçisi destekleri) Bir önceki yıla göre yüzde 100 destek sağlamış bulunuyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kirişci: "(Tiftik keçisi destekleri) Bir önceki yıla göre yüzde 100 destek sağlamış bulunuyoruz"

AA - Müjdat Genç - Güncel
 - Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güdül ilçesinin Boyalı Mahallesi'nde düzenlenen "2. Geleneksel Keçi Kırkım Festivali"ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güdül ilçesinin Boyalı Mahallesi'nde düzenlenen "2. Geleneksel Keçi Kırkım Festivali"ne katıldı.

"Oğlak tiftik desteğimiz 35 TL iken artık bugün itibariyle 70 TL olarak ilan ediyorum"

"Anaç tiftik ile ilgili 30 TL olan desteğimizi de 60 TL olarak ilan ediyoruz"

"Böylelikle yüzde 100 bir önceki yıla göre bir destek Ankara Keçisi yetiştiricisi kardeşlerimize, bakanlık olarak, hükümetimiz olarak sağlamış bulunuyoruz"

AA / Müjdat Genç - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title