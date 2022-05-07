Bakan Kirişci: "(Tiftik keçisi destekleri) Bir önceki yıla göre yüzde 100 destek sağlamış bulunuyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güdül ilçesinin Boyalı Mahallesi'nde düzenlenen "2. Geleneksel Keçi Kırkım Festivali"ne katıldı.

"Oğlak tiftik desteğimiz 35 TL iken artık bugün itibariyle 70 TL olarak ilan ediyorum"

"Anaç tiftik ile ilgili 30 TL olan desteğimizi de 60 TL olarak ilan ediyoruz"

"Böylelikle yüzde 100 bir önceki yıla göre bir destek Ankara Keçisi yetiştiricisi kardeşlerimize, bakanlık olarak, hükümetimiz olarak sağlamış bulunuyoruz"