Tarım ve Orman Bakanı, Tunceli Sarımsağı için Üretim Tesisleri Kuruyor

Tunceli'de yaptığı saha ziyaretlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bereketli topraklarda yetişen endemik bir tür olan Tunceli Sarımsağı'na yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüzde 70 hibe destekli üretim tesisleriyle hem yerli üretimin sürekliliği sağlanıyor hem de Tunceli Sarımsağı'nın markalaşma yolculuğunda her geçen gün ilerleme kaydediliyor. Memleketimizin her bir köşesindeki nadide ürünlerimizi korumaya, zenginleştirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz."