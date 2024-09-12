Üye Girişi
Haberler

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Karaman'da Üreticilerle Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Karaman'da üreticilerle bir araya geldi. Gizligider, tarım sektöründe yapılacak devrim niteliğindeki gelişmeleri vurgulayarak, iklim değişikliği ve su kaynaklarının önemine dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Karaman'da üreticilerle bir araya geldi.

İlk olarak Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret eden Gizligider, Valilik şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Piri Reis Kültür Merkezi'ndeki programa katılan Gizligider, burada çiftçilerle bir araya geldi.

Gizligider, yaptığı konuşmada, sağlıkta, eğitimde ve savunma sanayisindeki devrim niteliğindeki gelişmelerin, tarım alanında da yapılacağını vurguladı.

Tüm dünyada yaşanan iklim krizinin tarımsal üretimi büyük oranda etkilediğini dile getiren Gizligider, "İnsan kaynaklı doğal afetlerin sayısı son 50 yılda 5 kat arttı. Tarım sektöründe ekonomik kayıp yüzde 50 seviyesine ulaştı. Dünya nüfusunun 2050'de 10 milyara ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin ise 105 milyon nüfusa ulaşacağı düşünülüyor. 2050'de tüm dünyada gıda talebine dayalı üretim artışının yüzde 70 olması bekleniyor. Bu su ihtiyacını da arttıracak. Gerekli önlemleri almazsak ülke olarak 2030'da su fakiri olmamız söz konusu. Buna hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

İklim değişikliğinin kendileri için en önemli konular arasında olduğunu ifade eden Gizligider, "Suyu merkeze alan bir tarımsal üretim mekanizması en büyük önceliğimiz. Şu anda 11 ilde 52 ilçemizde su kısıtı var. Bu alanlar 3 yıllık aralıklarla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından takip ediliyor. Bu alanlarda üretime devam eden üreticilerimizi çok daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Çiftçilerimize buğday ve arpada şu anda dekar başına 185 lira destek veriyoruz. Yeni sistemle birlikte bu rakam 634 liraya yükseliyor. Eğer su kısıtı olan bir alanda üretim yapılırsa bu miktar 976 liraya ulaşıyor. Baklagillerde ise dekar başına verilen 185 liralık desteği 732 liraya çıkarıyoruz. Bu rakamlar çarpan oranına göre belirlendiği için maliyet artışına göre yenilenecek ve enflasyona yenilmeyecek." diye konuştu.

Gizligider, hayvancılık ve tarımsal stratejik ürünlerde de desteklerin artırılacağını, tarımda su kullanımını optimize etmek için kapalı sulama sistemlerine geçiş yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

Ebubekir Gizligider İklim Değişikliği karaman Tarım

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya savcılıkta verdiği cevap

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya cevabı

 Narin cinayetinde 9 kişi tutuklama talebi! Baba serbest bırakıldı, anne ve ağabey...

Aralarında anne ve ağabey var

 Kolundaki ısırık izi merak konusu olmuştu! Narin'in ağabeyinden 'Nevzat Bahtiyar' iddiası

Narin'in ağabeyinden dikkat çeken 'Nevzat Bahtiyar' iddiası
Anne bir sır mı saklıyor? İfadesinde çarpıcı detaylar var

Anne'nin sakladığı sır ne? İfadesinde çarpıcı detaylar var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
efootball 2025 mobile ne zaman çıkacak? Jahrein kimdir? Jahrein neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Müstehcenlik ne demek? Müstehcenlik suçu cezası Narin annesi tutuklandı mı, Yüksel Güran neden tutuklandı, suçu ne? Narin'in annesinin ifadesi! Narin'in annesi ne dedi? efootball 2025 ne zaman çıkacak, Türkçe Spiker var mı? Nakit para yasak mı? Nakit para kullanım limiti ne? 2 Aralık yükseleni nedir? 2 Aralık yükselen burcu 2 Kasım yükseleni nedir? 2 Kasım yükselen burcu 2 Ekim yükseleni nedir? 2 Ekim yükselen burcu 2 Eylül yükseleni nedir? 2 Eylül yükselen burcu
title